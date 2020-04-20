يوفنتوس يخطط لخطف زيدان على طريقة الدون

المصدر: متابعة – محمد فضل

كشفت تقارير إيطالية عن رغبة يوفنتوس متصدر ترتيب الكالشيو الجادة بالتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني خلال الموسم المقبل.

وتخطط إدارة السيدة العجوز في خطف الفرنسي المتميز على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الحالي الذي مثل رحيله مفاجأة لجمهور ملعب البرنابيو.

وأفادت صحيفة " لاغزيتا " بأن يوفنتوس مل من تكتيكات مدربه الحالي الإيطالي ماوريسيو ساري الغير مهضومة من قبل اللاعبين، وإلى جانب زيدان هناك عدد من الأسماء المرشحة لتولي المهمة في ملعب تورينو مثل أليجري وبوتشتينو ولكن يبقي الحلم هو المدرب الفرنسي والذي سبق له اللعب ليوفنتوس .

وتعلم إدارة السيدة العجوز استياء زيدان من إدارة ريال مدريد بسبب تباطؤ الصفقات وعدم حسم صفقة الثلاثي بوغبا وهالاند ومبابي

كما أن زيدان وحال رحيله من الميرنغي فلن يكون أمامه خيار منطقي سوى تدريب يوفنتوس وسيقوم النادي الإيطالي بإغراء زيدان بوجود رونالدو مع التعاقد مع بوغبا .

وسيكون من الصعب على ريال مدريد أقالة زيدان لأن الحكم الفني لن يكون صحيحاً بعد توقف الدوري لفترة ليست بالقصيرة