كورونا يصيب اللاعبين بالاكتئاب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين، تضاعف حالات الاكتئاب بين اللاعبات، والذين أصبحوا الأكثر تضرراً من الرجال، بسبب الحجر المنزلي، وتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد العالمي عن تلك النتيجة، بعد بحث أجراه بالتعاون مع المستشفى الجامعي في أمستردام، وعرضه موقع "سكاي سبورت"، وتأكد من خلاله أن أكثر من 10٪ من الرياضيين، يعانون في المتوسط من أعراض الاكتئاب.

وشمل الاستطلاع نحو 1600 من الرياضيين من مختلف البلدان بداية من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وبحسب النتائج، فإن 22٪ من النساء، و13٪ من الرجال أبلغوا عن أعراض متوافقة مع تشخيص الاكتئاب.

وهناك من يشعرون بحالة من القلق العام، بنسبة 18٪ من اللاعبين و16٪ من اللاعبات، والذين شملهم الاستطلاع.