اللاعبات أكثر عرضة للإصابة بالرباط الصليبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت دراسة أجراها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالتعاون مع مجموعة استشارية، انتشار إصابات الرباط الصليبي الأمامي بين لاعبات كرة القدم، بنسبة ثمانية أضعاف من الرجال.

وأوضح الاتحاد أن السبب وراء تلك الدراسة، تعرض 12 لاعبة في دوري السيدات، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وأكد أن نتائج الدراسة سيتم تقييمها بعناية بمرور الوقت، من خلال تحليل معدلات الإصابات، ومقارنة دقيقة بين الإصابات السابقة في كرة القدم لدى الرجال والنساء في كرة القدم، وفي الرياضات الأخرى.

ويوجد بالفعل برنامج، يقدم فيه الخبراء محتوى عن استراتيجيات الوقاية من إصابات الرباط الصليبي الأمامي، وإعادة تأهيله من خلال الكوادر الطبية بالأندية.

وكانت جوردان نوبس لاعب خط وسط إنجلترا وأرسنال، قد دعت في مقابلة سابقة مع "بي بي سي سبورت"، إلى المزيد من البحث، بعد استبعادها من كأس العالم للسيدات 2019، بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

مدافعة مانشستر سيتي، آويفي مانيون، واحدة من اللاعبات الذين عانوا من الإصابة نفسها، مما هدد حياتها المهنية، وخضعت لعملية جراحية في أكتوبر الماضي، مما أبعدها لفترة طويلة عن الملاعب، وكذلك اللاعبة آبي هاريسون.