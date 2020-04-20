ريال مدريد يتجه لخوض مبارياته على ملعب فريق الشباب

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اتجاه نادي ريال مدريد لخوض مباريات الفريق الأول المقبلة في حال استئناف "الليغا" على ملعب ألفريدو دي ستيفانو التابع لفريق الشباب.

ويأتي تفكير ريال مدريد في خُوض مبارياته على هذا الملعب تحديداً للاتجاه السائد بعودة المسابقات المحلية عقب القضاء على جائحة كورونا للعب من دون حضور الجماهير وبسبب أعمال تطوير ملعب سانتياغو برنابيو أيضاً.

على صعيد آخر ذكرت بيلد الألمانية ان زين الدين زيدان يرغب في ضم ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ في الموسم المقبل في وقت لم يجدد فيه اللاعب عقده مع العملاق الألماني ولم يحدد وجهته المقبلة في ظل رغبة برشلونه ضمه ايضاً ليكون التنافس مفتوحاً على مصراعيه بين القطبين .

ويرفض بعض جمهور النادي الملكي ضم ألابا في ظل وجود ميندي ومارسيلو وإمكانية عودة أشرف حكيمي وانه لا يوجد له مكان في ريال مدريد .

كما ترى جماهير البرنابيو أن المغربي حكيمي من أفضل اللاعبين ولا بد من عودته واشراكه في الفريق الأول كلاعب أساسي بعد تألقه خلال فتر ة إعارته مع دورتموند واكتسابه مزيد من الخبرة.