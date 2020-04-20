كورونا يجبر الأندية الإنجليزية على خطط جديدة لبيع التذاكر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم من نهايته، عادة ما يبحث المشجعون عن طريقة لتمويل أو لشراء تذاكر الموسم الجديد، ولكن في ظل الظروف الحالية، وغموض مصير الموسمين الجاري والمقبل، فسيكون على المشجعين الانتظار قليلاً لتأمين مقاعدهم، بعدما بدأت أندية الدوري بتعديل المواعيد النهائية للدفع، وتجديد النوافذ لتذاكر موسم 2020-2021.

وفي ليفربول، المتصدر لترتيب الدوري الآن بفارق 25 نقطة عن الوصيف، علق عملية تجديد تذكرة الموسم للموسم المقبل، حتى يكون هناك وضوح حول جدول المباريات، وأكد النادي أنه سيتم تجميد أسعار تذاكر الموسم الجديد حالياً، وسيتم فتح فترة بيع جديدة عندما يكون تاريخ بدء موسم 2020-2021 معروفاً.

وأكد ليفربول أيضاً، أنه إذا تم إكمال مباريات الموسم الجاري بدون جمهور، فسيتم توفير اشتراكات لحاملي تذاكر الموسم الحالي، أو رد الأموال إليهم، أو تطبيق رصيد تناسبي على تذكرة الموسم الخاصة بهم للموسم الجديد.

وفي مانشستر يونايتد، تم أيضاً تجميد أسعار التذاكر الموسمية، وتعليق الموعد النهائي لبيع التذاكر، والذي كان يحدد بالأول من مايو من كل عام، وأكد النادي أنه ستتم مراجعة ذلك باستمرار، وسيتم تحديد موعد نهائي جديد بمجرد التأكد من تاريخ بدء موسم المقبل.

وأوضح موقع "بي بي سي سبورت"، أنه إذا لعبت المباريات المتبقية لهذا الموسم في أولد ترافورد خلف أبواب مغلقة، فإن حاملي تذاكر الموسم سيحصلون على خصم تناسبي مقابل تذاكر الموسم للعام المقبل، أو استرداد نقدي بالتناسب على أساس عدد المباريات التي لا يزال يتعين لعبها.

فيما واجه نيوكاسل يونايتد، انتقادات من بعض المشجعين الذين اشتروا تذاكر الموسم المقبل، رغم عدم وجود تاريخ للبداية، وأكد بعض المشجعين أنهم اشتروا تذاكر الموسم الجديد بمبلغ 620 جنيهاً إسترلينياً، قبل إيقاف الموسم، وطالبوا توضيح من إدارة النادي، والتي ترفض التعليق حتى الآن.

وفي توتنهام، تم تأجيل فترة تجديد تذكرة الموسم في مارس الماضي، حتى يتوفر وضوح أكبر في موعد بدء الموسم المقبل، وقال النادي أنه سيبقي موعد الافتتاح قيد المراجعة، وسيوافي جماهيره بالمعلومات عندما يتم اتخاذ قرار لبدء التجديدات.