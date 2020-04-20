ريال مدريد يهدف إلى 120 مليون يورو من بيع لاعبيه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يسعى نادي ريال مدريد، إلى توفير مبلغ مالي كبير من بيع عقود لاعبيه خلال فترة الانتقالات المقبلة، حتى يتمكن من إجراء تعاقدات جديدة لدعم صفوفه للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الآس"، أن الريال يهدف إلى جني 120 مليون يورو من بيع لاعبيه، قبل الشروع في عملية شراء أربعة أو خمسة عقود لاعبين جدد، وذلك لتوفير بعض المال اللازم لإتمام الصفقات الجديدة.

وأشارت إلى أن توجه الريال الذي يتكرر للموسم الثاني على التوالي، يأتي في الوقت الذي أكد فيه موقع "ترانسفير ماركت" يوم 8 أبريل الماضي، أن قيمة ريال مدريد السوقية انخفضت 191.5 مليون يورو، بنسبة 17.73% منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وتوقع الموقع أن الريال، قادر على جني حوالي 121 مليون يورو من بيع عقود لاعبيه المرشحون للرحيل، مثل غاريث بيل، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 32 مليون يورو، وخاميس رودريغيز وقيمته حوالي 40 مليون، وتبلغ قيمة كل من كل من فاسكيز وأودريوزولا 16 مليون، وماريانو 13 مليون، وناتشو 12 مليون يورو