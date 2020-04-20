شاهد.. باتريك كلايفرت يستعيد نجوميته في الحجر المنزلي

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي برشلونة الاسباني على حسابه الرسمي في تويتر اليوم فيديو لنجمه الهولندي السابق باتريك كلايفرت وهو يؤدي تدريبات مهارية في منزله ملتزماً بالحجر الصحي كغيره من نجوم كرة القدم

ويعتر كلايفرت من ابرز اللاعبين الذين مروا على نادي برشلونة ولعب له في الفترة من 1998 وحتى 2004

و بدأت مسيرة كلايفرت الكروية مع أياكس أمستردام، وقد لعب معه أول مباراة في تاريخة الاحترافي في 21 أغسطس 1994 في مباراة كأس السوبر الهولندي بين أياكس أمستردام ونادي فيينورد، وقد سجل هدفا فيها، واتسعت شهرته بعد ذلك عندما سجل هدف الفوز في مرمى نادي إيه سي ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي عام 1997 ترك أياكس أمستردام لينضم إلى نادي إيه سي ميلان، وكان كلايفرت قد لعب 92 مع أياكس أمستردام وسجل معه 48 هدفا.

انتقل إلى نادي برشلونة تحت قيادة مدربه السابق في أياكس أمستردام لويس فان غال، وشكل ثنائي رائع مع اللاعب البرازيلي ريفالدو، مما أدى إلى فوزه بلقب الدوري الإسباني في موسم 1998/1999، وفي عام 2004 ترك نادي برشلونة بعد أن لعب معه243 مباراة سجل فيها 120 هدفا.