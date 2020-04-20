"المباريات الشبح" الخيار الوحيد لاستئناف البوندسليغا

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر، أن ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح" اي من دون جمهور هو الخيار الوحيد لمعاودة نشاط دوري بوندسليغا الشهر المقبل.

في حين تساءلت بعض مجموعات المشجعين عن جدوى ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الألماني الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لاستئناف مباريات الدرجتين الاولى والثانية في المانيا الشهر المقبل على الأرجح في 9 أو 16 مايو.

ثمة أمل في اتخاذ القرار الخميس خلال الاجتماع الذي سيعقده ممثلون عن 36 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وتوقف الدوري الألماني في 13 مارس الماضي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في ألمانيا حيث سجلت حتى اليوم 141672 حالة حصد 4404 أشخاص.

وقال فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني، لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم الاثنين: "سيتم اتخاذ قرارات مهمة هذا الأسبوع في كيفية بدء الإجراءات".



