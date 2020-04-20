نيوكاسل مرشح للتتويج ببطولة أوروبا

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من شراء نيوكاسل يونايتد في أضخم صفقات العام 2020، ورشحت الصحف النادي اللندني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في قادم المواسم في ظل إسناد أمر إدارته لملاك يتمتعون بقدرات مالية كبيرة إلى جانب عقول إدارية تمتلك خبرات واسعة في المجال الرياضي.

وسيتم إسناد رئاسة النادي الإنجليزي لياسر الرميان محافظ الصندوق السعودي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية البترولية.

وتقدر صفقة شراء نيوكاسل بـ 300 مليون جنيه إسترليني، والتي ستقدم لمالك النادي الحالي مايك أشلي الذي لم يلبِّ طموحات وتطلعات جماهير الفريق، والتي كانت تتمنى حصوله على مراكز متقدمة في البريمريليغ على أقل تقدير، لكن نيوكاسل هبط في مناسبتين لدوري الدرجة الأولى، ويعتبر المركز التاسع هو الأفضل للفريق في الدوري الممتاز طوال تولي فترة أشيلي رئاسته.

ووضع الملاك الجدد خطة طموحة لجعل النادي بطل أوروبا في السنوات المقبلة، كما أنهم وعدوا بشراء الصفقات وتطوير الملعب وإنشاء أكاديميات للشباب.