عودة تدريبات فرق "الليغا" في أيدي وزارة الصحة

المصدر: أ ف ب

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز، اليوم الاثنين، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة، عقب الاجتماع الذي تم بينهما وبين المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الإسبانية، لكن سيبقى القرار مرتبطاً بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة."

وأضاف البيان الذي تم إصداره بعد الاتفاق، أن الاندية ستعود إلى التدريبات "عندما تسمح الظروف الصحية بذلك مع الاعتماد على بروتوكولات صحية صارمة".

وبحسب الصحف الإسبانية الصادرة الاثنين، فإن الرابطة وهي الجهة التي تدير كرة القدم المحترفة، وضعت بروتوكولاً لأستئناف التدريبات يتضمن بعض اجراءات الحماية، إضافة إلى فحوصات للكشف عن الفيروس، مع تدرج في التدريبات الفردية تمهيداً لأخرى جماعية".

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري على رغبتهما في استكمال موسم 2019-2020.