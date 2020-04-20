ماغواير: يونايتد على الطريق الصحيح للمنافسة على الألقاب مجدداً

المصدر: أ ف ب

أبدى قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير ثقته بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح لكي ينافس مجدداً على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتوج مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري المحلي (20)، بطلا منذ اعتزال مدربه الشهير السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون عام 2013، وكان يتخلف بفارق شاسع يبلغ 37 نقطة عن ليفربول المتصدر لدى توقف النشاط منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقدمت كتيبة المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير عروضاً جيدة قبل التوقف، بدليل عدم خسارة الفريق في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس حالياً في الدوري المحلي ولا يزال يحارب على جبهتي كأس إنجلترا حيث بلغ ربع النهائي، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث وضع قدماً في ربع النهائي أيضاً بفوزه الساحق خارج ملعبه على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة ذهاباً قبل توقف النشاط القاري.

