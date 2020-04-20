رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في فرنسا يطالب بإلغاء الدوري

المصدر: أ ف ب

طالاب سيلفان كاستندوش رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في فرنسا، بالغاء الموسم المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، لأن الصحة العامة أهم من أي اعتبارات اقتصادية.

ودعا كاستندوش الذي يتشارك منصب رئيس نقابة اللاعبين "أو أن أف بي" مع فيليب بات، إلى التركيز على التحضير للموسم المقبل عوضا عن استئناف الموسم الحالي

وأوضح: دعونا نجمع، بدءا من اليوم، الشروط اللازمة لموسم مقبل ناجح ومثالي في لعبة كرة القدم التي نحبها كثيرا. لنتقبل فكرة إلغاء الموسم الناجمة عن هذه الأزمة".

وأضاف: من أجل السماح لمواهبنا بالاستمرار في التألق، يبدو لي أكثر عقلانية وأكثر عدالة وأكثر فطنة أن نحتكم اليوم الى اختيار العقل، حتى نتمكن مستقبلاً من فعل ذلك استنادا الى القلب"

واعتبر كاستندوش أن استيفاء شروط الصحة والأمن الجسدي لحماية اللاعبين ليس مكتملا، في وقت تأمل رابطة الدوري الفرنسي باستئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية والتمكن من إنهاء الموسم بحلول أواخر يوليو، مشددا على ضرورة ألا تكون للطوارىء الاقتصادية الأسبقية على حساب الصحة العامة".

وقال: "دعونا نتخلى عن استئناف البطولة في هذه الظروف، خاصة وأن المضي قدما بالموسم الكروي سيكون قرارا "متسرعا وخطيرا".

