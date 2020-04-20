نجم توتنهام الإنجليزي "عسكري" في الجيش الكوري

المصدر: أ ف ب

بدأ الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليو م الاثنين تدريباته العسكرية التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بمعسكر مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية، في الوقت الذي لا يزال فيه الدوري الإنجليزي الممتاز معلقا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وتُعَد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.

وانتهى موسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 فبراير،

ونشرت الوكالة صورة لسون وهو يمر بجانب شاحنة عسكرية وجنودا، مرتديا قميصا أخضر وقبعة سوداء وقناعا للوجه.

وكتبت في تعليق الصورة "نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يدخل مرفق تدريب الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية".



