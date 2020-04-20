رونالدو يثير الجدل مرة أخرى بخرقه الحجر الصحي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرق قواعد الحجر الصحي، وذهابه للاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقته الـ21.

ونشرت شقيقة النجم البرتغالي على حسابها في "إنستغرام" فيديو لحفلة عيد ميلاد ابنة شقيقتها وعلقت: "كان هذا عيد ميلاد ابنة أختي العزيزة، العائلة والأصدقاء والحب ومتحدون دائما".

وظهر في مقطع الفيديو كريستيانو وزوجته جورجينا رودريغيز وأشقائه ووالدته إضافة لعدد من أفراد عائلته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو خرق القوانين والتعليمات بمغادرته منزله والتوجه إلى منزل شقيقته للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها أليسيا الـ21.

وكان "الدون" أثار الجدل بشأن خرقه للحجر الصحي الأسبوع الماضي، عندما أظهرت صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو رفقة نجله وعدد من مرافقيه وهو يتدرب داخل ملعب المدينة، وأثارت الصور غضب البرتغاليين الذين عبّروا عن رفضهم لخرق رونالدو قواعد السلامة التي فرضتها السلطات لمواجهة كورونا..