بابتيستا ينضمّ لمبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: (دبي-البيان الرياضي)

أعلن جوليو بابتيستا النجم السابق لمنتخب البرازيل وأندية ريال مدريد وأرسنال وروما عن دعمه لمبادرة التدريب في المنزل«خلك نشيط، وخلك سليم» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بابتيستا في رسالته إلى متابعيه في دبي والإمارات بشكل عام: «أعلم أننا نمر بظروف صعبة، ويتوجب علينا أن نكون متوحدين وأقوياء، ونلتزم بالإجراءات الحكومية والبقاء في المنزل». وأضاف: «خلك نشيط وخلك سليم». ويدعم المبادرة عدد كبير من النجوم العالميين.