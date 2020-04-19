استقبال حافل لنجوم فريق ووهان بعد العودة لمدينتهم

المصدر: أ ف ب

عاد لاعبو فريق ووهان إلى مدينتهم الصينية التي غابوا عنها لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث لاقاهم المئات من السكان باستقبال في محطة القطارات الرئيسية، بحسب ما أكد النادي ووسائل الإعلام الصينية.

وأمضى لاعبو الفريق المشارك في دوري السوبر الصيني لكرة القدم (الدرجة الأولى)، أكثر من مئة يوم بعيداً من مدينتهم وعائلاتهم، اذ وصلوا الى إسبانيا أواخر يناير لخوض معسكر تدريبي تحضيرا لانطلاق الموسم المحلي الذي كان مقررا في فبراير الماضي، والذي تم إرجاؤه الى أجل غير مسمى بعدما أصبحت المدينة البؤرة الأساسية لـ"كوفيد-19".

وبدأت السلطات الصينية في الأيام الماضية تخفيف القيود الصارمة التي فرضت على ووهان للحد من تفشي الفيروس الذي ظهر فيها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، ما أتاح للاعبين العودة. وأظهرت لقطات عرضتها وسائل إعلام صينية، اللاعبين وهم يضعون كمامات واقية على وجوههم لدى وصولهم الى محطة القطار التي حضر إليها مئات المشجعين المرتدين قمصان الفريق البرتقالية اللون.