خطة عودة الليغا في كتاب من 23 صفحة

المصدر: متابعة – محمد فضل

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن الكُتيب الذي أصدرته رابطة الليغا والاتحاد الإسباني والذي تم توزيعه على الأندية الأسبوع الماضي لوضع الخطة النهائية لاستئناف الليغا.

ويتكون الكتيب من 23 صفحة تبدأ بتحديد أربعة مراحل لاستئناف المسابقة من حيث العودة للتدريبات وتقسيمها على مراحل لمدة 15 يوماً على الأقل قبل استئناف البطولة

وستكون البداية بخضوع جميع الأشخاص الذين سيكون عليهم التركيز بالأندية لثلاثة اختبارات للفيروس سيكون الأول قبل يومين من بدء التدريبات الفردية عن طريق فحص “PCR” واختبار مصلي أيضاً فيما ستتولى رابطة الليغا بخضوعهم لاختبار دقيق وعلى مستوى عالي.

وسوف يتم تقسيم التدريبات على ثلاث مراحل الأولى التحضير للتدريبات والثانية التدريب الفردي وختاماً التدريب الجماعي على أن يتم الفحص الأول قبل المرحلة الأولى

وقوبلت هذه الخطوات بترحاب كبير من قبل اندية الليغا التي تنتظر بفارق الصبر الإعلان الرسمي عن القضاء على فيروس كورونا والعودة من جديد لاستئناف مباريات كرة القدم .

ومن المتوقع عودة النشاط الكروي في اسبانيا عقب القضاء على فيروس كورونا بصورة نهائية وستلعب المباريات خلف جدران مغلقة ودون حضور الجمهور على الأقل فيما تبقى من مباريات خلال موسم اليغا الالي والذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين من ريال مدريد