إصابة رئيس بريشيا الإيطالي وابنته بالكورونا

المصدر: أ ف ب

كشف رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، ماسيمو تشيلينو، إصابته وابنته بفيروس كورونا المستجد الذي وصفه سابقاً بـ"الطاعون"، مجدداً رفضه لاستئناف الدوري المحلي لأنه "غير مستعد للعب في أي مكان".

وقال تشيلينو لوسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن نتيجة اختبار "كوفيد-19" الذي خضع له جاءت إيجابية.

وأوضح "كنت في كالياري قبل أيام قليلة بعدما بقيت في الحجر الصحي لثلاثة أسابيع في بريشيا"

متابعا "ذهبت الى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوص. ووصل الى وسائل الإعلام بأن ابنتي اصيبت أيضا لكن ابني لم يصب به. أنا في خضمه حاليا".

وأشار الى ان "العوارض التي شعرت بها كانت الارهاق الزائد والأوجاع في عظامي".