لوكاكو يستبعد العودة إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قلل روميلو لوكاكو (26 سنة)، مهاجم انتر ميلان الإيطالي من فرص عودته للعب في الدوري الإنجليزي، ملمحا إلى خططه للمستقبل، والتي تتضمن إمكانية اللعب في الدوري الأمريكي أو ناديه السابق أندرلخت البلجيكي.

وجاءت ردود اللاعب البلجيكي الدولي، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده الحالي في فترة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعترف لوكاكو، الذي شارك في أربعة أندية إنجليزية مختلفة خلال مسيرته، بأن عودته إلى الدوري الإنجليزي غير متوقعة .

وسبق أن مثل لوكاكو، أندية وست بروم وتشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد، وأحرز 113 هدفا في 252 مباراة في الدوري الممتاز قبل التوجه للخارج قبل الانتقال إلى إيطاليا الصيف الماضي، في صفقة بلغت 73 مليون جنيه إسترليني.

وقال اللاعب: "أحببت تجربتي مع إيفرتون، ولكن هذا لا يعني رغبتي في العودة إلى الدوري الإنجليزي، وأتمنى يوماً العودة إلى أندرلخت، النادي الذي منحني ظهوري الأول الاحترافي".