روسيل: كرسي برشلونة أدخلني السجن

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد الاسباني ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الأسبق، بأن رئاسته للنادي الكتالوني جلبت له الشهرة والسعادة والبطولات وأيضا اصابته في نفس الوقت بالحزن بعد أن قادته لدخول للسجن .

وقال روسيل : " لو لم أكن رئيساً للبلوغرانا لما دخلت السجن " ولم يكن له أدنى شك في هذا الامر و لا أعتقد أن أحدا كان ليحقق معي ماليا أو ليتجسس علي لو كنت خارج اسوار الكامب نو .

وتابع رئيس برشلونة السابق “لم أكن لأتعرض لملاحقة مالية بهذا العنف، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن مشيراً الى أن تعرض لاكثر من 70 تفتيشاً من الوكالة الضريبية وذلك منذ أن تم اختياره رئيسا لبرشلونة. قبل ذلك لم تكن هناك أي تحقيقات مالية، مبدياً تساؤله هل هي مصادفة ام مقصودة .

وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد أصدرت قراراً يناير الماضي بعد تبرئة روسيل ونادي برشلونة من تهمة التجسس التي رفعها ضده خاومي روريس مدير شركة " ميديا برو " والذي اتهمها بالتجسس على بريده الالكتروني الخاص

كما حكمت المحكمة حينها أيضاً بتعويض وقدره 1.25 مليون يورو، تدفعها شركة " ميديا برو " إلى النادي الكاتالوني، بعد تضرر النادي من هذه الإتهامات التي وجهت له منذ عام 2016..



