الدوري المكسيكي يلغي الصعود والهبوط 5 مواسم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إلغاء الصعود والهبوط في الدرجتين الأولى والثانية لمدة 5 مواسم مقبلة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا .

وصوّت ملاك 18 ناديا لأندية الدرجة الأولى بالإجماع على إلغاء نظام الصعود والهبوط بين الدرجة الأولى والثانية مقابل الحصول على مساعدة مالية تقدر بـ845 ألف دولار لكل ناد هذا الموسم ثم 777 ألف دولار عن كل موسم طيلة الخمسة مواسم المقبلة.

وأعلن رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنريكي بونيلا، في أول تصريح له بعد إعلانه إصاباته بفيروس كورونا 20 ماس الماضي عن إلغاء دوري الدرجة الثانية للموسم الحالي وأن الأزمة المالية زادت لدرجة إفلاس بعد الأندية واحتمال اندثارها بشكل كامل. ويذكر انه تم تعليق نشاط الدوري المحترف المكسيكي منذ 15 مارس الماضي كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.