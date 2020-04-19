نوير "غاضب" من تسريبات البايرن

المصدر: أ ف ب

أقر حارس وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير أنه يشعر بالغضب نتيجة ما يُسَرَب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن وصول الطرفين الى حائط مسدود.