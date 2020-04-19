60 “وزة” تورط الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على الاتهام الموجه للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقالت: “تظهرالسجلات والتي حصلت عليها مجموعة “ستوب ذا كيل” لحقوق الحيوان، أن الاتحاد الانجليزي حصل على رخصة لقتل حوالي 60 إوزًا جريليًا سنويًا في سانت جورج بارك من 2018 إلى 2019. وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة لاعبي كرة القدم والفرق المتدربة بالأكاديمية بسبب تلوث الملاعب براز الطيور”.
وانتقدت منظمة حقوق الحيوان، اتحاد كرة القدم لقتله الطيور لأنها "تبرز في العشب" وادعت أنه من النفاق إعدام الأوز بعد تعهدها بإثراء التنوع البيولوجي المحلي.
بدوره، دافع الاتحاد الانجليزي عن ذلك بالقول: الطيور تركت كمية كبيرة من البراز في الأماكن العامة، ولا تقتصر المشكلة فقط على أنه يمكن للناس أن تنزلق فحسب، بل إنها تزيد من احتمال انتشار الطفيليات الضارة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي ، "كملاذ أخير، بعد اتخاذ هذه الخطوات الموصى بها لمنع المشاكل، مُنح سانت جورج بارك ترخيصًا للسيطرة على الأوز في الممتلكات من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الموقع".