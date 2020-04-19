60 “وزة” تورط الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

بدوره، دافع الاتحاد الانجليزي عن ذلك بالقول: الطيور تركت كمية كبيرة من البراز في الأماكن العامة، ولا تقتصر المشكلة فقط على أنه يمكن للناس أن تنزلق فحسب، بل إنها تزيد من احتمال انتشار الطفيليات الضارة".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي ، "كملاذ أخير، بعد اتخاذ هذه الخطوات الموصى بها لمنع المشاكل، مُنح سانت جورج بارك ترخيصًا للسيطرة على الأوز في الممتلكات من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الموقع".