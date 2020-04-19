برايتون يدعو لالغاء الهبوط بحال عدم إستكمال البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

دعا مالك نادي برايتون طوني بلوم إلى إلغاء الهبوط للدرجة الأولى في حال عدم التمكن من إنهاء منافسات موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البيريميرليغ"بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلقت منافسات البطولة في إنجلترا، كغيرها من غالبية البطولات والمسابقات في أوروبا والعالم، بسبب تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب حتى السبت بوفاة أكثر من 157 ألف شخص. ولا يزال من الصعوبة بمكان تحديد أي موعد محتمل لاستئناف المباريات، نظرا لارتباط ذلك بتطورات الوضع الصحي محليا وعالميا.

لكن أندية الدوري الممتاز أكدت هذا الأسبوع التزامها إنهاء الموسم الحالي، على رغم من أن ممثليها الذين عقدوا اجتماعا عبر تقنية الاتصال بالفيديو الجمعة، لم يتطرقوا إلى تاريخ 30 يونيو كموعد لإنهائه، كما كانت التقارير الصحافية ترجح في الآونة الأخيرة.

وعلقت منافسات البريميرليغ بعد المرحلة التاسعة والعشرين (من أصل 38)، وكان برايتون يحتل المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن بورنموث الثامن عشر وصاحب أول مراكز الهبوط الثلاثة.

وقال بلوم "لا أرى وضعا، في حال عدم استكمال الموسم، يمكن فيه هبوط الفرق على قاعدة النقاط بحسب المباريات لن يكون مفهوما ان يهبط فريق لم يتح له إنهاء الموسم، بسبب 0,2 نقطة بموجب هذا النظام (باحتساب فارق النقطتين اللتين تفصلان صاحب أول مراكز الهبوط عن مراكز الأمان، مقسوما على المباريات التسع المتبقية من الموسم، وأيضا لأن ذلك لا يأخذ في الاعتبار قوة الفريق الذي لم تلعب ضده".

وتحتل أندية بورنموث وأستون فيلا ونوريتش المراكز الثلاثة الأخيرة في ترتيب الدوري الممتاز، والمؤدية للهبوط الى الدرجة الإنجليزية الأولى.

ورأى بلوم ان تتويج ليفربول بطلا (يتصدر حاليا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي) او تأهيل أندية المقدمة بحسب مراكزها الى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل قد يكون مفهوما "لكن لا أرى كيف يمكن لأي كان ان يصوتلصالح هبوط الفرق. بكل صراحة أنا لا أرى ذلك".