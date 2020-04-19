بيكهام: ميسي أفضل من رونالدو

المصدر: وكالات

لم يتردد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في اختيار أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره .

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، هو لاعب استثنائي وفريد من نوعه، مضيفا: " كلاعب كرة قدم لا يوجد أي لاعب آخر يرتقي إلى مستواه“.

وتابع: " حتى كريستيانو رونالدو لم يصل إلى مستواه، ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي هما الأفضل في العالم، وفي تصنيف آخر يبتعد عن باقي اللاعبين".

وأضاف: " إنه أمر مدهش أن يتواجد ثنائي مثل ميسي ورونالدو في فترة زمنية واحدة، لديهما بعض أوجه التشابه العديدة، لكن من وجهة نظري فإن ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك“.