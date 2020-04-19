بيكهام: ميسي أفضل من رونالدو

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

لم يتردد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في اختيار أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره .

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، هو لاعب استثنائي وفريد من نوعه، مضيفا: " كلاعب كرة قدم لا يوجد أي لاعب آخر يرتقي إلى مستواه“.

وتابع: " حتى كريستيانو رونالدو لم يصل إلى مستواه، ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي هما الأفضل في العالم، وفي تصنيف آخر يبتعد عن باقي اللاعبين".

وأضاف: " إنه أمر مدهش أن يتواجد ثنائي مثل ميسي ورونالدو في فترة زمنية واحدة، لديهما بعض أوجه التشابه العديدة، لكن من وجهة نظري فإن ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك“.

كلمات دالة:
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي،
  • كريستيانو رونالدو،
  • ديفيد بيكهام
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