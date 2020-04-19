رئيس ليل الفرنسي: أسعار لاعبي النخبة لن تنخفض

المصدر: أ ف ب

وأضاف لوبيز: أعتقد أن أسعار لاعبي النخبة لن تنخفض، لأن الاندية الثرية ستسعى إلى الحصول على خدماتهم. لا سيما وأن عددهم ليس كبيراً.

يذكر أن فريق ليل حل وصيفا لنادي باريس سان جرمان بطل الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، كما تأهل الى دوري ابطال اوروبا حيث حصد نقطة يتيمة في دور المجموعات، وحالياً يحتل المركز الرابع في الدوري قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.