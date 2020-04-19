كاريمبو ينضم لمبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

انضم كريستيان كاريمبو نجم منتخب فرنسا بطل كأس العالم 1998، ولاعب نادي ريال مدريد السابق إلى مبادرة التدريب في المنزل «خلك نشيط.. خلك سليم»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأعلن كاريمبو دعمه للمبادرة، عبر مقطع فيديو نشره المجلس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللاعب الفرنسي: «أنا كريستيان كاريمبو، أهلاً أصدقائي في دبي والإمارات، حافظوا على صحتكم ولا تنسوا التدريب في المنزل، خليكم نشيطين وخليكم سالمين»، وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. خلك سليم»، انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة، التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، ويمكن للجمهور المشاركة في المبادرة، من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة، تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

نجوم

وتضم قائمة النجوم العالميين الذين انضموا إلى المبادرة منهم، ريان غيغز، النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا مرات عدة، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً، والإيطالي بييرلويجي كولينا أفضل حكم في العالم سابقاً ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي، والفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده وأندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة، والبرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب فرنسا، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وباتريك كلوفيرت النجم السابق للمنتخب الهولندي وأندية أياكس أمستردام وميلان وبرشلونة وأشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي ولاعب ريال مدريد المعار إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني وماركو ماتيرازي بطل العالم مع منتخب إيطاليا لكرة القدم 2006 .