تفاصيل خطة اليويفا المقترحة لاستكمال دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطته لاستكمال دوري أبطال أوروبا والتي ستنفذ في الفترة من 7 إلى 31 أغسطس بإقامة مباراة كل ثلاثة أيام.

وتم تحديد سلسلة اجتماعات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، لمناقشة كيفية إنهاء موسم 2019- 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الفكرة تتمثل في استئناف مباريات دوري الأبطال في شهر أغسطس المقبل، على أن تكون الدوريات المحلية قد انتهت بالفعل.

وأشارت إلى أن الخيار الأكثر احتمالاً هو إقامة مباريات الإياب المتبقية من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يومي 7 و8 أغسطس.

بعد ذلك، يمكن إقامة مباريات ذهاب وإياب ربع النهائي ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية، كل ثلاثة أيام.

ووفقا للمقترح ستقام مباريات ذهاب وإيام نصف النهائي أيام 18-19، و20-21 أغسطس، على أن يقام النهائي في إسطنبول في 29 من الشهر ذاته.

في المقابل، لن تبدأ مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى 20 أكتوبر.