10 لاعبين يواجهـون مصيراً مجهولاً في برشلونة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يواجه 10 لاعبين مصيراً مجهولاً بسبب غموض مستقبلهم في برشلونة، يتقدمهم الظهير الأيسر الإسباني جونيور فريبو الذي لم يفرض نفسه كأحد اللاعبين المهمين في الفريق الكتالوني، والبرازيلي فيليبي كوتينهو المعار إلى بارين مونيخ، والذي أشارت بعض المصادر إلى أن «البافاري» لا يرغب في تجديد التجربة معه، وبالتالي لن يضمن أيضاً عودته إلى تشكيلة برشلونة في الموسم المقبل.

وثالثهم الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي كان مطروحاً في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية الأخيرتين، وسيكون مطروحاً في الميركاتو الصيفي المقبل، وقد حدد برشلونة سعره بـ20 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد معه.

إضافة إلى التشيلي ارتورو فيدال المرشح لمغادرة برشلونة بهدف استبداله بمهاجم بمواصفات أفضل، وخامس النجوم، صاحب المستقبل الغامض مع الفريق الكتالوني، الفرنسي أنطوان غريزمان بطل العالم 2018، لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه بالشكل المطلوب، ولم يكن في مستوى الطموحات المعلقة عليه وهو أحد المرشحين للمغادرة في حال نجحت صفقة ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان أو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من نادي انتر ميلان.

كما تضم قائمة اللاعبين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً مع الفريق الكتالوني صامويل أومتيتي، المدافع الفرنسي الذي خسر مكانه الأساسي في التشكيلة، ومن الممكن أن يبحث عن تحدٍ جديد خارج برشلونة، وهو المصير نفسه الذي يواجهه الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو المرشح للانتقال لإنتر ميلان، كما وضع برشلونة حارس المرمى الثاني نيتو على قائمة المغادرين.

الفرنسي عثمان ديمبلي الذي عانى من بعض الإصابات خلال الموسم مرشح بدوره لمغادرة الفريق هذا الصيف شأنه في ذلك شأن المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الذي لم ينجح في فرض نفسه في الفريق.