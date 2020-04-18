نجوم الدوريات الأوروبية يشعلون حرارة الميركاتو الصيفي القادم

المصدر: متابعة – محمد فضل

نشرت صحيفة «ليكيب الفرنسية» تطورات مثيرة بشأن أبرز الانتقالات التي يتوقع أن تحدث خلال الميركاتو الصيفي القادم، وتوقعت الصحيفة رحيل إدواردو كامافيانجا عن رين الفرنسي وباكايوكو عن تشيلسي خلال انتدابات الصيف.

وربطت تقارير فرنسية تحركات ريال مدريد الاسباني واي سي ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وإجرائهم اتصالات للتفاوض مع وكيل أعمال اللاعب إدواردو كامافيانجا جوهرة رين الفرنسي والمرغوب بشدة في عدد من الأندية الأوروبية الأخرى مثل برشلونة.

وفي فرنسا أيضاً تتحرك إدارة نادي باريس سان جيرمان في العلن لخطف صفقة كبرى وسط الملعب، حيث يفضل مدرب الفريق الباريسي الألماني توخيل، التعاقد مع بول بوغبا، لكن لاعب مانشستر يونايتد يرفض اللعب في فرنسا ويفضل العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس أو البحث عن تجربة جديدة في الليغا الاسباني وتحديداً ريال مدريد لتلبية رغبة مواطنه زين الدين زيدان، الذي يتمنى ضم بوغبا لصفوف الميرنغي.

ويشار هنا إلى أن باريس سان جيرمان وضع مبلغاً مقدراً من المال مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب شيلسي، فضلاً عن مفاوضات النادي مع زميله في «البلوز» باكايوكو، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش مدافع لاتسيو المرغوب في أيضاً في قلعة كامب نو معقل أنصار برشلونة.

ومن الصعب التكهن برحيل أي من اللاعبين السابقين إلا بعد بداية فترة الميركاتو الصيفي، والتي ربما تتأخر بسبب استمرار جائحة «كورونا»، والتي أدت إلى تأجيل الدوريات الأوروبية.