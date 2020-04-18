جماهير «كامب نو» تحلم بوجود الرباعي الخارق في برشلونة

المصدر: متابعة – محمد فضل

تحدثت تقارير إسبانية عن سعي برشلونة لضم الثنائي البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز معاً، لتكوين رباعي خارق بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز، وبدأت جماهير ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة تحلم بوجود هؤلاء اللاعبين الأربعة خلال الموسم المقبل خصوصاً إذا سارت الأمور وفقاً لما يشتهي أنصار البلوغرانا.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكتالونية، إلى وجود اقتناع فني وإداري ببرشلونة من إمكانية وجود الرباعي معاً داخل أرضية الملعب، لكنها ذكرت بأن هذه لكي تتحقق لا بد وأن تقابلها تضحيات من قبل إدارة البارسا في إشارة للاستغناء عن عدد من نجوم الفريق، على رأسهم الفرنسيان جيرزمان وديمبلي إلى جانب راكتيتيش وفيدال.

ويظل الشغل الشاغل للصحافة الإسبانية في هذه الأيام هو تحركات النادي الكتالوني من أجل ضم مهاجم إنتر أو إعادة نجمه البرازيلي من جديد بعد فترته بباريس سان جيرمان.

من ناحية أخرى تطرقت «لاجازيتا ديليو سبورت» الإيطالية للحديث عن تطورات جديدة في انتقال مدافع لاتسيو الإيطالي لويز فيليبي إلى برشلونة.

ويطلب لاتسيو الحصول على 40 مليون يورو لبيع فيليبي، الذي اشتراه النادي الإيطالي قبل ثلاثة أعوام مقابل مليون يورو فقط.

ويخطط برشلونة لإبرام صفقة تبادلية لتخفيض المبلغ بإدخال توديبو أو فيربو جونيورز أو رافينيا ألكانتارا في الصفقة لتخفيض المبلغ.