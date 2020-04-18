المدرب المساعد لرينجرز: إلغاء الموسم سرقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مايكل بيل، المدرب المساعد لفريق رينجرز الإسكتلندي، أن أندية كرة القدم واللاعبين والمشجعين يتعرضون للسرقة، من أغلى لحظاتهم بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد انتقال للحديث عن إلغاء المواسم.

واجتمعت أندية الدوري الممتاز الاسكتلندي عبر رابط الفيديو، لمناقشة كيفية إنهاء الموسم الحالي 2019-2020، ومناقشة مقترح إنهاء الموسم بحلول 30 يونيو المقبل.

وقال مايكل بيل لموقع "توك سبورت": "المشجعون يتعرضون لسرقة كرة القدم التي يحبونها بعدما تم إخبار الأندية، بأن الموسم انتهى بعد تصويت مثير للجدل".

وكانت رابطة الدوري الاسكتلندي، قد أعلنت الأسبوع الماضي، بإنهاء الموسم الحالي، وإعلان دندي يونايتد ورايث روفرز وكوف رينجرز، أبطالاً للدوريات، وهو ما قوبل بالغضب من بعض الأندية، وهدد نادي بارتيك ثيسل، باتخاذ إجراء قانوني.

فيما وصف نادي سترانرير، الذي سيهبط من دوري المحترفين، القرار بأنه غير عادل بشكل صارخ، ودعا مدرب رينجرز، ستيفن جيرارد، إلى إجراء تحقيق في عملية تصويت ووصف الوضع بأنه "فوضى مطلقة".