أجمل 6 أهداف أوروبية لرونالدو في ذكرى المئة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفالاً بذكرى بلوغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 100 هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي كان في مباراة ريال مدريد في ربع النهائي في مدريد ضد بايرن ميونيخ الألماني في 18 أبريل 2017، ألقى موقع "سبورت سكيدا"، نظرة على أفضل ستة أهداف في مشواره بالبطولة القارية.

روما - مانشستر يونايتد: أبريل 2008

تحدى رونالدو الجاذبية ليزور الشباك في مباراة الذهاب لفريقه مانشستر أمام روما، في ملعب أوليمبيكو، وجاء الهدف بعدما ركض اللاعب من بعيد للانضمام إلى الهجوم، وبدأ قفزته من حافة منطقة الجزاء، وحافظ بطريقة أو بأخرى على ارتفاعه على نقطة الجزاء، مما سمح له بمقابلة عرضية بول سكولز، برأسية قوية ويفوز مانشستر 2-0، ووصف زميله في الفريق وقتها، جاري نيفيل ذلك الهدف، قائلاً: "أكثر الأهداف المعجزة التي رأيتها"

بورتو - مانشستر يونايتد: أبريل 2009

عاد رونالدو مع مانشستر يونايتد إلى وطنه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بورتو، واستلم الكرة في منتصف نصف ملعب بورتو، وسددها قوية قاتلة تخطت الحارس هيلتون، ليفوز فريقه بالمباراة بهذا الهدف، وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

مرسيليا- ريال مدريد: ديسمبر 2009

يتميز رونالدو، بتسديدات رائعة للركلات الحرة على حدود منطقة الجزاء، وأمام مرسيليا في عام 2009، وفي ظهوره الأول على الصعيد القاري مع الريال، أطلق تسديدة قوية مرت لتسكن شباك الحارس ستيف مانداندا.

غلطة سراي- ريال مدريد: سبتمبر 2013

سجل رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليحقق الريال انتصاراً ساحقاً 6-1 في اسطنبول، وكان أجملهم الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعدما مر من مدافعين، وسدد بيسراه كرة قوية في الشباك.

يوفنتوس- ريال مدريد: أبريل 2018

يمكن القول أن أفضل أهداف رونالدو على الإطلاق، الذي سجله للريال في مرمى يوفنتوس في إبريل 2018، وسجله عندما جرى باتجاه المرمى، ليرتقي لعرضية داني كارفاخال من نقطة ركلة جزاء، وقفز في الهواء ولعب كرة رائعة، ولم يكن أحد يعرف في ذلك الوقت، أنه سينضم إلى يوفنتوس في وقت لاحق من نفس العام.

يوفنتوس- مانشستر يونايتد: نوفمبر 2018

رغم أن يوفنتوس خسر من مانشستر يونايتد في تورينو 1-2، إلا أن هدف رونالدو، كان واحداً من أفضل أهدافه المئة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، مستفيداً من تمريرة بونوتشي.