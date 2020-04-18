موافقة الريال تجديد إعارة حكيمي مرتبطة بقدوم هالاند للبرنابيو

المصدر: متابعة – محمد فضل

كشفت صحيفة "بيلد الألمانية" عن وجود مفاوضات حقيقية بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد لحسم بعض الصفقات في الصيف المقبل، وسيقاتل بروسيا دورتموند من أجل الحصول على تجديد اعارة اللاعب المغربي أشرف حكيمي لموسم آخر على الأقل ومنع انتقاله الى بايرميونخ الذي بدأ في تحركات جادة من اجل ضم اللاعب، وابلى حكيمي بلاءاً حسناً هذا الموسم مع الفريق الألماني بل وساهم في تسجيل عدد من الأهداف فضلاً عن صناعته لعدد اخر .

وذكرت الصحيفة أن الريال ربما وافق على طلب بروسيا دورتموند بتجديد الإعارة أو بالانتقال نهائياً إلى ملعب سيجنال ايدونا بارك مقر بروسيا دورتموند مقابل حصول الميرنغي على موافقة انتقال النجم النرويجي هالاند في صفقة تبادلية إلى جانب عرض المهاجم الصربي يوفيتش على دورتموند.