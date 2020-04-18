العروض تنهال على ايكاردي

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية إن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان المعار حاليًا لباريس سان جيرمان لديه الكثير من العروض في الصيف المقبل ابرزها من أتلتيكو مدريد الى جانب ثلاثة عروض من اندية إيطالية هي يوفنتوس ونابولي أي سي ميلان.

ويقضي اللاعب ايكاردي حالياً فترة اعارته للنادي الباريسي مع أحقية الشراء النهائي نظير 70 مليون يورو لكن اللاعب ربما يفضل العودة الى إيطاليا مع نهاية الموسم الكروي الحالي الذي توقف بعد تفشئ فيروس كورونا " كوفيد 19 " الذي شل الحياة بأكملها في كل دول العالم .

من ناحية أخرى كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إن برشلونة يشعر بالحرج بسبب إصرار الإنتر على الحُصول على الشرط الجزائي المقدر بقيمة 111 مليون يورو لبيع لاوتارو مارتينيز وبرشلونة لايملك الأموال لحسم الصفقة .

في ظل إصرار إدارة انتر على التعاقد مع جريزمان أو ديمبلي كصفقة تبادلية إن لم يستطيع برشلونة دفع المبلغ المذكور ولكن هذا يبدو غير منطقي، كما كشفت تقارير الى ان برشلونة قرر عدم تفعيل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو وإدخال صفقات تبادلية مثل ( أ فيدال وآرثر ميلو ألينا ومارك كوكوريلا).