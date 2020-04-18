مساعدات غذائية من محمد صلاح لقريته وجيرانها

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أرسل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من خلال مؤسسة صلاح الخيرية، كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم الطازجة، لتوزيعها على أهالي قريته نجريج، والقرى المجاورة لها بمركز بسيون، والمتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وتبرعات صلاح خلال أزمة كورونا الحالية، ليست الأولى ولا ينتظر أن تكون الأخيرة، إذ أن النجم المصري، عرف عنه حب الخير ومساعدة الغير، حتى أن مجلة "فوربس" الأميركية، اختارته عام 2018، ضمن قائمتها الأولى لـ 30 شاباً عربياً تحت سن الثلاثين عاماً، من الذين أثروا في محيطهم بأعمال ملهمة في مجالات مختلفة.

وتتضمن أعمال صلاح الخيرية، الكثير ومنها إنشاء معهد ديني أزهري وحضانات أطفال، والتبرع لجمعية ترعى أسر اللاعبين القدامى، ودفع رواتب شهرية لفقراء قريته، وبناء مسجد وتطوير مدرسة ابتدائية، وإنشاء وحدة غسيل لمرضى الكلى، والتبرع لمستشفيات طنطا، وغيرها الكثير.