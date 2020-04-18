أرتيتا يقرر بيع نُجوم ارسنال لصناعة فريق يُرعب أوروبا

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت تقارير انجليزية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال يتطلع لصناعة فريق قوي للمدفعجية بدءاً من الموسم المقبل، وأشارت "الديلي ميل " اللندينة الى أن المدرب الشاب العائد مؤخراً من أحد مستشفيات لندن بعد تعافيه من وباء كورونا الذي أصاب المدرب خلال مارس الماضي قرر بيع الثلاثي المتوهج الجابوني أوباميانج والألماني مسعود أوزيل والفرنسي ألكسندر لاكازيت .

وسيحاول ارتيتا ضم كل من المدافع دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج واللاعب أكسل ديساسي مدافع ريمس الى جانب توماس بارتي نجم وسط أتلتيكو مدريد واللاعب الرابع هو مهاجم جينك جوناثان ديفيد المرغوب في اكثر من جهة .

وبرر المدرب ارتيتا اتخاذ هذه الخطوة لصناعة فريق يرعب أوروبا ويعيد "الجنرز" لحصد الألقاب من جديد على مستوى " البريمرليج " معرباً عن امله في حصول إدارة النادي الأموال الكافية والتي ستجنيها خزينة ارسنال جراء بيع اللاعبين الثلاثة فضلاً عن التخلص من راتب اوزيل الأسبوعي والذي يرهق خزينة ارسنال .

ولم تؤكد الصحف الإنجليزية ما اذا كان ملاك النادي اللندني سيقبلون برحيل أي من هؤلا اللاعبين الثلاثة في ظل العروض الجيدة التي قدمت لكل من اللاعب الجابوني والفرنسي لاكزيت لكن تقارير إنجليزية كشفت عن نية إدارة نادي أرسنال التضحية بلاعب الفريق الألماني مسعود أوزيل، من أجل الإبقاء على الجابوني بيير أوباميانج هداف الفريق.

وأكدت الصحيفة أن "المدفعجية" قد يضطر إلى الموافقة على رحيل أوزيل مجاناً، من أجل توفير راتبه الكبير، والذي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، كما أن اوزيل الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل قد يكون طوق النجاة للإبقاء على أوباميانج.