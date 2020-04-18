ميلان يطلب من لاعبيه الأجانب العودة إلى إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ نادي ميلان استعداداته لاستئناف محتمل لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم التي تم تعليقها على خلفية تفشي فيروس كورونا، وذلك باستدعاء لاعبيه الأجانب.

وطالبت إدارة ميلان، من لاعبي الفريق الأجانب الذين غادروا إيطاليا بالعودة إليها، تحسبا لعودة التدريبات مرة أخرى بداية من شهر مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن اللاعبين المعنيين، هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والبرتغالي رافائييل لياو، والتركي هاكان تشالهانوغلو، والبوسني أسمير بيغوفيتش، والبرازيلي لوكاس باكيتا، والدنماركي سيمو كاير.

وأوضحت أن جميع اللاعبين المذكورين، سيتعين عليهم فور وصولهم إلى إيطاليا، الخضوع لفترة الحجر الصحي التي ستستمر لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامتهم قبل انخراطهم في التدريبات الجماعية المحتملة لـ"الروسونيري" في مايو.

وكانت تقارير إعلامية، أشارت في وقت سابق، إلى أن رابطة الدوري الإيطالي، تدرس إمكانية عودة المسابقات الكروية الإيطالية يومي 27 و28 مايو المقبل، بإجراء مباراتي الإياب للدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، الأولى بين يوفنتوس وميلان، والثانية بين نابولي وإنترميلان، على أن تستأنف منافسات الدوري يوم 31 مايو من أجل إنهاء الموسم في الثاني من أغسطس.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بأسره في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وتعد إيطاليا أحد أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس، حيث وصل عدد الوفيات هناك نتيجة هذا الوباء إلى أكثر من 22 ألفا.