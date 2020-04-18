ابن رونالدو يقلد احتفال والده ببراعة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس على حسابه الرسمي بالفيس بوك شريط فيديو جديدا، يمرح فيه مع أحد أطفاله خلال فترة الحجر الصحي التي يعيشها جل سكان العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر رونالدو مع أحد أطفاله، وعلى ما يبدو تياغو، وهو يعلمه طريقة الاحتفال الشهير الذي يقوم به بعد إحراز الأهداف.

والمثير أن الطفل نجح في تقليد احتفال والده بنفس الطريقة وبنفس الصوت، لينخرط الاثنان بعدها في نوبة ضحك.

وأرفق رونالدو الفيديو بعبارة: "مثل الأب مثل الابن".

وعادة ما يحتفل رونالدو بتسجيل الأهداف، بالركض قليلا ثم القفز إلى الأعلى مع فتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

يذكر أن صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا فترة الحجر الصحي مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة، في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس "الدون".