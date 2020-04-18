تمسُّك باستكمال موسم «البريميرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعربت أندية الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم في اجتماعها، أمس، «عن بعد» عبر تقنية الاتصال بالفيديو عن التزامها باستكمال الموسم الحالي، ولم يتطرق ممثلو أندية «البريميرليغ» إلى إمكانية إنهاء الموسم في 30 يونيو ، وانحصر الحديث عن سيناريوهات إنهاء الموسم، ولم تتم مناقشة تقليص رواتب اللاعبين أو موعد فتح سوق الانتقالات، وقال متحدث باسم الدوري: «نعمل على سيناريوهات معقدة مع مختلف شركائنا وبينهم شبكات النقل التلفزيوني، وهدفنا أن نلعب بأمان بمساندة كاملة من الحكومة».