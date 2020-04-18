الإفلاس يهدد الأندية الألمانية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع شبكة «سكاي» التلفزيونية بشأن الدفعة الرابعة الأخيرة من عائدات البث التلفزيوني، التي من المفترض أن تحصل عليها الأندية عن هذا الموسم، وذكرت الرابطة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرابطة تجري محادثات مع جميع الشركاء الإعلاميين. ولم يجر التوصل إلى اتفاق مع سكاي حتى الآن». وذكرت مجلة «كيكر» أن الدفعة التي تبلغ قيمتها 304 ملايين يورو (329.2 مليون دولار) لم يجر تحويلها إلى الرابطة، وأشارت المجلة إلى أنه في حال عدم التسديد، سيواجه 13 من الأندية الــ36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، ومنها أربعة أندية بالدرجة الأولى، خطر الإفلاس في مايو أو يونيو.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الدفعة الأخيرة من شبكة سكاي كان من المفترض تسديدها في العاشر من أبريل الجاري. ومن المقرر أن تعقد الرابطة اجتماعاً يوم الخميس المقبل للمناقشة بشأن إمكانية استئناف الدوري والموعد المحتمل لذلك، وتأمل الأندية في استكمال منافسات الموسم حتى من خلال إقامة المباريات دون جماهير.