شاهد..كيف يقضي يورغن كلوب وقته في الحجر المنزلي

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

كشف يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن الكيفية التي يقضي بها وقته ابان فترة الحجر المنزلي الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حوار نشره نادي ليفربول الرسمي مؤكدا فيه انه يشرف على تدريبات اللاعبين عن بعد للحفاظ على مستوى لياقتهم البدنية، يظل أمامه بعض الوقت ليقوم بأنشطة أخرى.

وقال أنه شاهد ثلاثية أفلام "Taken" بجانب المسلسل الوثائقي "Tiger King" الذي يتحدث عنه الجميع الآن.

علاوة على ذلك، أوضح كلوب أنه يشاهد مقاطع فيديو لمباريات ليفربول القديمة ويرسلها إلى اللاعبين عبر المجموعة الخاصة التي تم إنشاؤها على واتساب وينصحهم بفعل المثل.