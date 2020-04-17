3 خيارات أمام الاتحاد الايطالي لمعاودة النشاط الرياضي

المصدر: أ ف ب







اعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الجمعة انه مصمم على معاودة النشاط من خلال اقامة مباريات الدوري المحلي اعتبارا من "أواخر مايو او مطلع يونيو" مؤكدا اهمية ذلك من الناحية الاقتصادية.

وتطرق رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا الى فترة ثلاثة اسابيع من اجل استعداد الاندية بعد انتهاء الحجر الصحي في ايطاليا في الرابع من مايو المقبل، وقال الى احدى الاذاعات الايطالية "وبالتالي، نستطيع معاودة النشاط في اواخر مايو او مطلع يونيو".

وكشف "ثمة فترة سيتم خلالها اجراء الفحوصات لضمان نتائج سلبية لجميع المشاركين في الاحداث. اذا جاءت جميع الفحوصات سلبية، فلا مشكلة في التباعد ولا في العدوى".

واوضح "آمل ان يتمكن كل فريق من خوض مبارياته على ملعبه، واذا لم يكن هذا الامر ممكنا، سنجد الحلول".

وتابع "انها لحظات معقدة لدولتنا، لاقتصادنا ولكرة القدم التي تعتبر من اهم الصناعات" مشيرا انه واثق من "ايجاد الطريق الصحيح".

وتابع منتقدا بعض الاصوات التي طالبت بالغاء الدوري بقوله "هؤلاء لا يحبون كرة القدم ولا الايطاليين لانهم يقطعون الأمل بالمستقبل وبالعودة".

وبحسب الصحف الايطالية فان ناديي بريشيا وتورينو كانا من بين الاندية التي عارضت صراحة اكمال الدوري. فمدينة بريشيا هي من اكثر المدن التي اصابها فيروس كورونا المستجد الذي حصد 23 الف شخص في ايطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إبطاليا منذ التاسع من مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.