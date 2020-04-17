بنزيمة لا يستبعد العودة إلى ليون

المصدر: أ ف ب

أبقى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني الباب مفتوحاً أمام إمكانية الدفاع عن ألوان ناديه السابق ليون في المستقبل.

ولم يستبعد بنزيمة فكرة العودة إلى النادي الذي رحل عنه إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2009 مقابل 35 مليون يورو وحاز مع ريال مدريد العديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وقال بنزيمة (32 عاما) إلى شبكة نادي ليون في حلقة بثت مباشرة وجمعته مع بعض أنصار النادي "لا أغلق الباب أمام إنهاء مسيرتي في ليون".

وأضاف المهاجم الذي جدد عقده مع النادي الملكي قبل فترة قصيرة لثلاثة مواسم جديدة "بعد كل ما فعلته من كتابة التاريخ في مدريد، لم لا؟. الجميع يدرك مدى تعلقي بنادي ليون، لقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل ليون. لن أعود في المستقبل القريب لأنني ألعب حالياً في النادي الذي يعتبر الأفضل في العالم".

وكشف "لدي الكثير للقيام به. بعد ذلك لا أدري ماذا سيحصل. في كل الأحوال سأعود إلى ليون بكل تأكيد أكان كلاعب كرة قدم أو في مجال آخر. لا أغلق الباب".

واعتبر أن الاعتزال لا يزال بعيداً بقوله "ثمة اعتقاد بأن النهاية عندما يبلغ اللاعب30، 31، 32 من العمر. لكني أشعر أني في حالة بدنية وذهنية جيدة. لا أتعرض للإصابات وأستطيع خوض المباراة تلو الأخرى. بطبيعة الحال، لست في بداية مسيرتي لكني متأكد بأن لدي الكثير من السنوات أمامي".

وخاض بنزيمة 148 مباراة في صفوف ليون سجل خلالها 66 هدفاً وأحرز معه بطولة فرنسا 4 مرات. كما خاض 81 مباراة مع منتخب فرنسا، المبعد عنه منذ عام 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو إباحي، وسجل 27 هدفا.