نابولي يرغب في 100مليون يورو مقابل لاعبه رويز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يأمل نابولي، في الإبقاء على لاعب خط وسطه، الإسباني فابيان رويز، لموسم واحد على الأقل، في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين، بالتعاقد مع اللاعب منذ الصيف الماضي، والذي ينتهي عقده في يونيو 2023 مع النادي الإيطالي.

ويهدف نابولي إلى الحصول على 100 مليون يورو، حال الاستغناء عنه، وهي القيمة المطلوبة لإتمام الصفقة قبل فيروس كورونا، ولكنه يخشى أيضاً، إمكانية رحيل اللاعب، مع عدم وجود شرط جزائي في العقد الحالي.

وأوضح توريس وكيل أعماله لموقع "إيه إس"، أنه لن تكون هناك أي محادثات جديدة بشأن عقده، حتى تنتهي

جميع المسابقات الحالية، ولأننا لا نعرف متى سيكون ذلك، فاللاعب يركز بنسبة 100٪ مع نابولي".

وأكد أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، استفسرت عن وضع فابيان، بعدما أمضى السنوات الثلاث الأخيرة، وهو يلعب بمستوى عالٍ للغاية، وتمكن من تأمين مكاناً في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني، وهو أمر ليس من السهل القيام به".