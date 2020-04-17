رغم جائحة كورونا.. فريق أرجنتيني يبرم صفقة جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم انشغال الدول بالقضاء على فيروس كورونا في الوقت الحالي، ورغبة الجميع في الحد من انتشار الفيروس التاجي لعودة الحياة الرياضية مرة أخرى، إلا أن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني كان له رأي آخر.

ورغم توقف الدوريات في مختلف أنحاء العالم إلا أن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني أعلن تعيين ماوريسيو بيليجرينو مدربا جديدا خلفا لجابرييل هاينزه.



وأصدر فيليز بيانا الخميس على الشبكات الاجتماعية قال فيه «ماوريسيو بيليجرينو يعود لمنزله. سيستمر العقد مع المدرب الجديد للفريق الأول حتى 30 يونيو 2021».

وكان المدرب الأرجنتيني قد بدأ مسيرته كلاعب بين صفوف فيليز عام 1991.

يذكر أن بيليجرينو (48 عاما) سبق ودرب فرق فالنسيا والافيس وليجانيس في إسبانيا وساوثهامبتون في إنجلترا وإستوديانتس دي لا بلاتا وإندبنديينتي في الأرجنتين.