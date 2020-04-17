"كورونا" يودي بحياة أسطورة ليدز الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

لحق نجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نورمان هانتر بكوكبة النجوم الذين وافتهم المنية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وكشف نادي ليدز الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى، في بيان على موقعه الرسمي أن "نورمان نقل الى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بـ كوفيد 19."

وعلى الرغم من استمراره في القتال والجهد الكبير الذي بذله الفريق الطبي، خسر للأسف معركته في وقت سابق من صباح اليوم".

واشتهر هانتر بتدخلاته القوية كقلب دفاع، وخاض أكثر من 700 مباراة مع ليدز خلال أنجح حقبة للنادي في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات تحت قيادة المدرب دون ريفي، حيث توج معه بلقب دوري الدرجة الأولى سابقا مرتين، وبكأس إنجلترا مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1975 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1973.