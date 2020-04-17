لاعبو أرسنال مستعدون لخفض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى لاعبو نادي آرسنال الإنجليزي استعدادهم للموافقة على خفض رواتبهم بنسبة 12.5% بعدما عُرض عليهم خطة للحصول على مكافآت سخية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ».

وسيسترد لاعبو الجانرز الخسائر المادية التي تكبدوها إذا ما تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى مكافأة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني.

وتقدم إدارة آرسنال أيضا 500 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب بالفريق إذا ما حصدوا البطولة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية في العام 2021 أو 100 ألف جنيه لكل لاعب إذا ما فازوا بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».

وتعني الاتفاقية التي تم التوصل إليها اخيرا أيضا أنهم إذا ما تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين، سيسترد اللاعبون أموالهم المخصمة من رواتبهم.

ويعني هذا أن النادي اللندني سيصبح الأول بين أقرانه في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يوافق على خفض الرواتب، بدلا من إرجاء دفع المستحقات.



التخفيض البالغ نسبته 12.5% سيكون لعام بأكمله، بدء من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وإذا ما تأهل آرسنال إلى الدوري الأوروبي، سيتم خفض النسبة المئوية إلى 7.5%.

كانت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية قد ذكرت مؤخرا أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال قد عقد سلسلة من المناقشات مع لاعبي فريقه حول قضية خفض الرواتب، والتي أكد فيها مساعد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أنها تعكس أهمية الاضطلاع بدور حيوي لمساعدة آرسنال على تجاوز العاصفة المالية الحالية التي سببتها جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ «كوفيد-19» والذي تسبب في تجميد النشاط الكروي في إنجلترا والعالم أجمع. وأبدى أرتيتا استعداده لأن يبادر هو بالموافقة على خفض راتبه.