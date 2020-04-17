بارتوميو لن يستقيل وميسي باق في برشلونة

المصدر: تقرير-عماد الدين إبراهيم

تصاعدت حدت التصريحات أخيراً في نادي برشلونة بين جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس مجلس إدارة النادي وخصومه من داخل وخارج النادي في مقدمتهم ليوينل ميسي قائد الفريق الذي هدد بالرحيل حال بقاء جوزيب ماريا بارتوميو، على رئاسة النادي، وفقاً لمجلة "دون بالون" الرياضية الإسبانية التي أكدت أن ميسي طالب باستقالة بارتوميو كشرط لبقائه في "كامب نو"، وإلا سيضطر هو إلى مغادرة النادي مستفيداً من بند يسمح له بالانتقال مجاناً في الصيف القادم.

واقع الحال

لكن واقع الحال والشواهد الماضية تؤكد بان الثعلب العجوز جوزيب ماريا بارتوميو لن يرحل عن النادي الا بنهاية ولايته في 2021، وبالمقابل لن ينفذ ميسي تهديداته بالرحيل كما حدث من قبل.

وواقع الحال يؤكد بان جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قادر بدهائه الإداري على امتصاص الازمات والخروج منها ببراعة أقرب لبراعة ميسي في المراوغة بكرة القدم، حيث نجح في امتصاص ازمة الاستقالات الـ 6 بان عقد اجتماعا طارئاً أفشل به مخطط احداث فراغ اداري يتم على إثره الدعوة إلى عقد انتخابات عاجلة لترميم مجلس الإدارة، رغم قوة الشخصيات المستقيلة حيث من بين هؤلاء الأعضاء الستة اثنان من نواب رئيس النادي وهما: إيميلي روسود وإنريكي تومباس. والأربعة الآخرون هم: سيلفيو إلياس، وجوسيب بونت، وجوردي كالساميغليا، وماريا تايكسيدور، لكن رغم عن ذلك نجح رئيس نادي برشلونة في تخطى الازمة.

شواهد كثيرة

والوضع الراهن لازمات برشلونة شبيه بعدة أزمات وسيناريوهات ماضية مر بها النادي في عهد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي منها على سبيل المثال:

-صراع بين ليونيل ميسي وايريك ابيدال بعد اتهام الإعلام اللاعبين بأنهم سبب في إقالة ايرنيستو فالفيردي.

-فضيحة اخلاقية تطفو على السطح بعد ان تم الكشف عن تعامل الادارة مع شركة متخصصة بالعلاقات العامة مهمتها نشر شائعات عن لاعبي الفريق منهم، ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز، جيرارد بيكيه وبيب غوارديولا

-بارتوميو يفسخ العقد مع شركة العلاقات العامة، ويزعم ان علاقة بين الادارة وما قامت به الشركة من بث الشائعات ويدعو للتحقيق بالحادثة، بعد ان صرّح العديد من اللاعبين ان هذا الأمر "لن يمر مرور الكرام".

-اللجوء الى الاتحاد الاسباني لكسر عقد مارتين برايثوايت من ليغانيس خارج سوق الانتقالات كي يسد فراغ غياب لويس سواريز، فتم التوقيع معه ودفع 18 مليون يورو.

-إقالة ايرنسيتو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين وسط رسائل دعم منقطعة النظير من اللاعبين لمديرهم السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريحات ميسي

وفي جميع هذه الازمات السابقة كانت التصريحات والتقارير الإعلامية تؤكد رحيل ميسي عن نادي برشلونة ما لم يتم تصحيح الأوضاع وتقديم حلول سريعة لكن لم يتم تقديم حلول ولم يرحل ميسي وظل جوزيب ماريا بارتوميو رئيساً لنادي برشلونة، فهل يفعلها ميسي هذه المرة أم يبادر جوزيب ماريا بارتوميو بالرحيل ويكسر قاعدة الصمود في وجه الأزمات؟؟.