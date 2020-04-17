حل وحيد أمام مدريد لضم الفرنسي مبابي للبرنابيو

المصدر: ​متابعة – محمد فضل

وضعت صحيفة : ليكيب " الفرنسية حلاً وحيداً لإنقاذ صفقة انتقال الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لريال مدريد خلال الصيف المقبل وأشارت الصحيفة الى أن الحل الوحيد الذي قد ينقذ الصفقة من الفشل أن يتفق الفريقان على إبرام صفقات تبادلية بحُصول سان جيرمان على لاعبين من الوزن الثقيل على غرار خاميس وبيل وإيسكو وفينسيوس لكن إدارة النادي الملكي ربما ترفض انتقال هؤلا النجوم واستبدالهم باخرون.

وكانت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد اقتربت كثيراً من التوصل إلى اتفاق مع باريس بشأن انتقال مبابي الى مدريد هذا الصيف.

ولكن مع الازمة المالية التي يمر بها العالم بسبب فايروس كورونا جعل من الصعب إتمام الصفقة الا اذا قبل بيريز برحيل ابرز لاعبيه لباريس مقابل إرضاء مدربه الفرنسي زين الدين زيدان والذي طلب استجلاب اللاعب باي ثمن.

وكان هناك اتفاق مسبق بين الناديين بإنهاء الصفقة مقابل 180 مليون يورو ما قبل تفشي وباء جائحة الكورونا والتي قلصت من أسعار اللاعبين كثيراً واذا لم يقدر للصفقة بالنجاح فسوف يبقى مبابي مع باريس لموسم آخر .